8 milyon aracı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için geri sayım başladı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında sisteme kayıtlar 31 Ocak 2025’e dek devam edecek.

Sistemde kullanılacak çipler ve maliyetleri ile ilgili iddialara ilişkin, Türkiye’yi 1999 yılında ilk kez özel taşıt tanıma sistemleri ile tanıştıran ve 15 milyondan fazla araca taşıt tanıma entegrasyonu gerçekleştiren çip tedarikçisi TURPAK’tan açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre çiplerin maliyeti teknolojik donanım ve özelliklere göre 10 ila 40 dolar arasında değişiyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri A.Ş., 1999 yılından bugüne Türkiye’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onaylı istasyon otomasyon denetleme sistemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylı Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı akaryakıt pompası üretim ve tedariği yapan, 300’den fazla personel ve bin kişilik servis ağı ile sektöre uçtan uca ürün ve çözümler sunan teknoloji şirketidir.

25 yıldır sektördeyiz

Türkiye pazarında taşıt tanıma teknolojilerini temin eden tek firma olma özelliği taşıyan Turpak olarak, 25 yıldır sektörde varlık gösteriyoruz. Taşıt tanıma sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan taşıt çipleri ile donanımlarını ithal ediyor; aynı zamanda teknik servis desteği sunuyoruz.

15 milyondan fazla montaj yaptık

Ülkemizde akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından işletilen mevcut özel taşıt tanıma sistemleri ve halihazırda kullanılan çiplerin tamamı firmamız tarafından yurt dışından tedarik edilmektedir. Son 25 yılda Türkiye’de 15 milyondan fazla montaj yapılmış; halihazırda vergi mükelleflerine ait 8 milyon taşıtın 2 buçuk milyonunda kullanılan çipler (Taşıt Kimlik Birimleri) tarafımızdan temin edilmiştir.

1 dolara dünyanın hiçbir yerinden temin edilemez

Bazı mecralarda yer alan çiplerin maliyetinin 1 dolar olduğuna ilişkin hayal ürünü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilen fiyatlara bu çipleri dünyanın hiçbir yerinden temin etmek mümkün değildir. Mevcut taşıt tanıma sistemlerinde kullanılan çiplerin (Taşıt Kimlik Birimi) fiyatları, sahip oldukları teknolojik donanım ve yazılım özellikleri doğrultusunda 10 ila 40 dolar arasında değişmektedir.

İhale süreci

Yine bazı haber kaynaklarında iddialara konu olan ihale ile ilgili de açıklama yapma gereği doğmuştur. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2023’te UTTS hizmet ve mal alımı için açtığı ihaleye katılan diğer uluslararası ve yerli firmalar gibi firmamız da ihaleye katılım için istekli olmuştur. Ancak ihale şartnamesinde belirtilen; 100 milyon doları aşan yüksek yatırım ve finansman gerekliliği, ürün alım garantisinin verilmemesi ve yurt içinde üretim tesisi kurarak çiplerin (Taşıt Kimlik Birimi) üretim şartının bulunması gibi koşullar; UTTS ihalesine şartname almamıza rağmen teklif vermeme kararı almamıza neden olmuştur.

Hiçbir donanım ve çip temin etmiyoruz

Sonuç olarak, UTTS projesi kapsamında, hiçbir donanım ve çip temin etmediğimizin altını çizmek isteriz. Öte yandan UTTS ihalesine katılmamamıza rağmen kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye katkı sağlamak için, akaryakıt sektöründe yürütülen UTTS donanım montajlarının yanı sıra tüm diğer hizmetlerimize de devam ediyor; ülkemize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz”.