Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ilk etapta 50 bin yatağı depremzedelere tahsis ederek dayanışmaya ortak oldu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’nin hemen her bölgesindeki otellerin depremzedelerin mağduriyetini gidermek üzere hazır olduğunu ve gelen ilk depremzedelerin konuk edilmeye başlandığını açıkladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ilk etapta 50 bin yatağı depremzedelere tahsis ederek dayanışmaya ortak oldu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’nin hemen her bölgesindeki otellerin depremzedelerin mağduriyetini gidermek üzere hazır olduğunu ve gelen ilk depremzedelerin konuk edilmeye başlandığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremler sonrası, yardımlaşma ve dayanışma kampanyaları sürüyor. TÜROFED, başlangıç için ilk etapta 50 bin yatağı depremzedelere tahsis ederek dayanışmaya katıldı. ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’nin hemen her bölgesinde otellerin depremzedelerin mağduriyetini gidermek üzere hazır olduğunu ve gelen ilk depremzedelerin konuk edilmeye başlandığını kaydetti. Hedeflerinin, 100 bin yatak olduğunu belirten İşler, tahsisler için kriz masaları, AFAD, valilikler ve mülki amirlerle koordineli olarak çalıştıklarını söyledi.

17 bölgede 50 bin yatak

İşler, “Vatandaşlarımızın mağduriyetini bir parça da olsa gidermek ve bu felaketin acısını, sızısını bir nebze de olsa azaltmak adına TÜROFED olarak bir çalışma başlattık. Takribi olarak 17 bölgemizde 50 bin yatağa yakın bir yatak kapasitesiyle depremzedelerimize yardım kampanyası başlattık. Onlara tesislerimizin kapılarını açarak bu felaketin izlerini silmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Kampanyamızı özellikle illerimizin mülki amirleri ve yerel yönetimlerimizin başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, AFAD merkezi ile kriz masasıyla senkronize olarak yapmaktayız. Bu yatak kapasitelerini bir liste halinde bu kurumlara iletmekteyiz. O kurumlar oradaki mağduriyete göre ve bulunduğu illere göre bizlere isim listesi veriyor. O isim listesiyle kabuller gerçekleşmeye başladı. İlk kafile de dün akşam itibariyle bir Diyarbakırlı işadamının nezdinde Bodrum ilçemize indi. Bu konuda Antalya’da takribi 20 bin, Alanya’da takribi 10 bin, İzmir’de 3 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor. Denizli, Kapadokya, Kayseri, Ankara, Samsun, Bolu, Çanakkale, İzmir Foça, Çeşme, Seferihisar, Bursa, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Didim, Uşak, Afyon bölgelerimiz olmak üzere tüm Türkiye’de ciddi bir örgütleşmeyle çalışıyoruz. Sektör devlet işbirliği ile el ele vererek onlara evlerindeki yuvalarındaki sıcaklığı hissettirecek şekilde hem barınma hem beslenme konusunda her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.