Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kick boks turnuvasına giden öğrencileri taşıyan kapalı kasa kamyonetin kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kick boks turnuvasına giden öğrencileri taşıyan kapalı kasa kamyonetin kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurca-Hakkari karayolunda meydana geldi. Hakkari’den Çukurca ilçesine kick boks turnuvasına giden 06 CBV 378 plakalı Ford Tourneo Connect marka kapalı kasa kamyonet, Narlı köyü yakınlarında yola düşen taştan kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında turnuvaya giden 6 sporcu öğrenci hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 servisine bildirmesiyle bölgeye gönderilen ambulanslarla yaralılar Çukurca Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sporcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.