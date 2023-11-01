Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Kocaeli ve Bayburt’ta düzenlenen iki ayrı turnuvada 68 madalya kazanarak fırtına gibi esti.

Cumhuriyetin 100. yılında milli sporcusu Eray Şamdan’ın dünya 3’üncüsü Olarak bronz madalya kazanmasının gururunu yaşayan Darıca Belediyesi, Kocaeli ve Bayburt’ta düzenlenen şampiyonalarda da adeta fırtına gibi esti. İller Arası Şampiyonalarda yüzme, karate, boks, kick boks ve güreş branşlarında müsabakalara çıkan Darıcalı sporcular büyük başarı elde etti. Boks turnuvasında 5 altın 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Darıca Belediyesi, yüzmede 1 gümüş, 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Kick boksta 14 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Darıca Belediyesi, karate branşında ise 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalyanın sahibi oldu. Güreş branşında da altın madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, turnuvaları ise toplamda 68 madalya ile tamamlayarak adeta fırtına gibi esti.

"Bizim çocuklarla gurur duyuyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvalarda elde edilen başarıdan dolayı genç sporcuları tebrik etti. Darıca’nın çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak bu yola çıkarken bizim çocuklar mottosunu benimsedik. Bugün geldiğimiz noktada bizim çocukların elde ettiği başarılar bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim çocuklarla gurur duyuyoruz. Sporun her branşında bugün düne göre çok daha başarılı bir Darıca Belediyesi var. İnanıyorum ki yarın daha da güçlü olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına düzenlenen turnuvalarda büyük bir başarı elde eden başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve kulüp yönetimimizi tebrik ediyorum" dedi.