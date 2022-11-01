DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada 29 takım kıyasıya mücadele etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada 29 takım kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvası yarı final ve final maçları ile tamamlandı. Turnuvada Gençlik ve Spor Müdürlüğü birinci, Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, İl Özel İdaresi üçüncü ve Atatürk Devlet Hastanesi de dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve İl Genel Meclisi Başkan Vekili Fazlı Koç verdi.