Eskişehir’de bir tramvay durağının giriş kısmındaki turnikenin kırılan kolundan dolayı vatandaşların ulaşımını ücretsiz yaptığı iddia edildi.

Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan Plevne Tramvay Durağı’ndaki giriş turnikesinin aksak olduğu görüldü. Normalde 3 kollu olan ve ulaşım kartı ile açılan turnikenin, 1 kolunun sökülmesi sonrası görevini yerine getiremediği gözlendi. Kırık turnikeyi fırsat bilen bazı vatandaşların ise güvenlik görevlisinin olmadığı durağa rahatça girdiği ve 7 numaralı Osmangazi Üniversitesi - Çankaya tramvay hattında ücretsiz ulaşım sağladıkları iddia edildi. Bir süredir bu şekilde tek kolu kırık olan giriş turnikesi onarılmayı bekliyor.