SAMSUN (İHA) – Doğal popülasyonu açısından oldukça önemli olan turnaların Samsun’daki yeni yuva ve üreme çalışmaları incelendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 2023 yılı izleme çalışmalarına başlandı.

Samsun’da turna kuşunun, önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçen yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışması üreme ve yavrulama dönemi için avcılık ve yaban hayatı şube müdürlüğü ve teknik elemanlarının katılımı ile yapıldı.