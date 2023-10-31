Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’da Turnaçayı Barajından sağlanacak su ile 96 bin 870 dekar tarım arazisinin su ile buluşacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, ’Çayırlı Sulaması 1. Kısım’ inşaat çalışmalarını başlatarak, Erzincan’ın bereketli topraklarını sulama projesine kavuşturacaklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Can Erzincan’ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı’ndan sağlanacak suyun Erzincan’ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli ’Çayırlı Sulaması 1. Kısım’ inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.