Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TURMARFOR, 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını Portsmouth Deniz Üs Komutanlığı, İngiltere’de düzenlenen törenle Birleşik Krallık UKSTRKFOR karargahından teslim aldı. TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edecek” ifadeleri kullanıldı.

Beştelsiz Mahallesi’nde konuşan Başkan Arısoy: “Afet yönetimi konusunda İstanbul’un ilk sıralarında yer alan bir ilçeyiz”

Beştelsiz Mahallesi’nde konuşan Başkan Arısoy: “Afet yönetimi konusunda İstanbul’un ilk sıralarında yer alan bir ilçeyiz”

TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını teslim aldı.

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