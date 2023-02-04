Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme tarafından düzenlenen “Türkülerle Türkiyem” konseri büyük beğeni topladı.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme tarafından düzenlenen “Türkülerle Türkiyem” konseri büyük beğeni topladı.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde Şef Can Kaya koordinasyonunda Türk Halk Müziği Korosu’nun "Çarşambalılar Derneği Türk Halk Müziği Konseri Türkülerle Türkiyem" etkinliği gerçekleşti. Çarşambalılar Derneği yönetimi, dernek üyeleri ve müzikseverlerin buluştuğu Türk halk müziği konserinde seslendirilen eserler dinleyenleri unutulmaz anlar yaşattı.

Çarşambalılar Cumhuriyet’in 100. yılı için bir arada

Türk halk müziği konserinin açılış konuşmasında dernek üyeleri ve davetlilere hitap eden Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Hüseyin Avni Özdemir, 2023 yılının Türk milleti için öneminden bahsetti. Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirilecek etkinliklerin layıkıyla yapılması gerektiğini ifade ederek derneğin ilk etkinliğinin tüm müzikseverleri bir araya getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Özdemir, “Çarşamba’da ve Samsun’da bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize bir yenisini daha ekleyerek, manevi duygularımızın yükseldiği ve milletçe kenetlendiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında yönetimimiz, dernek üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Konserde tüm şarkılara eşlik ederek eğlenen misafirler, Cumhuriyet’in 100. yılında böyle bir etkinliği düzenleyerek müzikseverleri bir araya getiren konser sonrası Hüseyin Avni Özdemir ve dernek yönetimine teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının ardından Başkan Özdemir, Çarşambalılar Derneği tarafından 7 Şubat Salı günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde Türk sanat müziği konserinin gerçekleşeceğini belirterek, tüm katılımcıları düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Konsere ayrıca Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ömer Bir, Disiplin Kurulu Üyesi Çetin Akgül, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.