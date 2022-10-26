Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, dünyaca ünlü Müslüman Sanatçı İsveçli Maher Zain konserine ev sahipliği yaparak, kültür-sanat sezonuna hızlı başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, dünyaca ünlü Müslüman Sanatçı İsveçli Maher Zain konserine ev sahipliği yaparak, kültür-sanat sezonuna hızlı başladı.

Orkestra Şube Müdürlüğü, Yıldırım Bekçi konserinin ardından halk müziğinin sevilen ismi Yudum’u ağırladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda düzenlenen konser, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Sanatçısı Hamit Gazigil’in söz ve müziğini yaptığı, orkestra sanatçılarının seslendirdiği ‘Yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa’ adlı kliple başladı.

Şef Nilüfer Göl’ün yönetimindeki konserin ilk bölümünde ‘Bir Garip Türküler’ konseptiyle, korist ve solistlerin seslendirdiği eserler, salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde ise sazı ve sesiyle usta sanatçı Yudum sahne aldı. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlayan Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi, kendisini dinlemeye gelen sanatseverlere müzik ziyafeti çekti. Usta sanatçının seslendirdiği eserlere Bursalılar da hep bir ağızdan eşlik etti. Muhteşem gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, şef Nilüfer Göl ve konuk sanatçı Yudum’a günün anısına plaket ile çiçek takdim etti.