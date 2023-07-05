Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında Türkiye’de ilçe sayısının bine, il sayısının da 100’e çıkartılması yönündeki açıklamalarının ardından, adı türkülere de konu olan Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi ve aynı bölgede bulunan mahallelerin muhtarları, bölgenin ilçe olması için bir araya gelerek toplantı yaptı.

Gesi Meydanı’nda düzenlenen toplantıya Kapanan Gesi Belediye Başkanı Sami Eker ile beraber Gesi, Gesi Fatih, İldem Cumhuriyet, Vekse, Bağpınar, Subaşı, Yeşilyurt, Gürpınar ve Büyükbürüngüz mahallelerinin muhtarları katıldı.

Bölgenin 150 bine yakın nüfusu ile ilçe olması gerektiğini söyleyen Kapanan Gesi Belediyesi Başkanı Sami Eker, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’de ilçe sayısını bine, il sayısını da 100’e çıkartma gibi bir demeçleri oldu. Bu demeç doğrultusunda biz de Kayseri’de Gesi ve çevresi işte Ağırnas’ıyla, Turan’ıyla, Bürüngüz’üyle, Subaşı’sıyla, TOKİ’siyle, İldem’iyle bu bölge geniş bir bölge ve 150 bin civarında da nüfusu olan, ilçeliğe yakışacak bir bölge. Bu konuda da ben de buranın 10 yıl belediye başkanlığını yapmış biri olarak en azından bir borcumu ödeyeyim ve bu bölgeye de zamanında biz de ilçe yapılması için gayret gösterdik, taleplerimiz oldu, böyle bir fırsat olarak düşünce MHP Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir “Gesi üzerinde bu bölgede bir çalışma yapsak da burası ilçe olsa biz de buranın duasını alsak” dedi. Bizi görevlendirdi ama burada herhangi bir siyasi amaç yok. İsmail Özdemir’in bizi yönlendirmesiyle beraber biz de geldik Gesi’den başladık. Bu bölgeyi de tanıyoruz, arkadaşlarımın büyük bir kısmıyla da dostluğumuz var. Bu manada burası ilçe olduğu zaman Gesi’ye büyük bir maddi kaynak gelecek. Kaymakamlık kurulacak, devletin bütün kurumlarının binaları olacak. Belki de bin kişilik bir memur ve işçi olacak, burası yeni bir belediye olacak. 150 bin nüfuslu gerçekten bir ilçe olacak ve bu nüfusla beraber, burada gelecek imkanlarla beraber Gesi ve çevresi emin olun Kayseri’nin birinci sınıf oturulabilir, beğenilen, aranılan, kıymetli bir yeri haline gelecek. Bu konuda genel mana olarak muhtarlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Aldığımız genel manadaki taleplerde de buranın ilçe olması konusunda da bize iyi niyetlerini belirttiler. Bazı arkadaşlar çekimser davransalar da ağırlıklı olarak özellikle İldem bölgesi biliyorsunuz 70 bin nüfusa yakın bir bölgemiz, TOKİ bölgesi 25-30 bin, Yeşilyurt ve Ağırnas bölgesi ile beraber 150 bine yakın bir nüfus mevcut. O yüzden biz diyoruz ki bu bölgenin ilçe olması lazımdır, bu bölgeye de yakışır. İsim konusunda da bu işi bilenler, ilgisi olanlar bu idari sınırı kendileri çizecekler. İsimleri de onlar belirleyecekler ama biz bu bölgenin ilçe olmasını talep ediyoruz ve istiyoruz. Burada bize destek veren ve bu konuda hep beraber olduğumuz muhtar arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum” dedi.