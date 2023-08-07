Kastamonu’nun en yüksek tepesi ve türkülere konu olan Ilgaz Dağı Büyük Hacet Tepesi’nin 2 bin 587 metre zirvesinde 45 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi tarafından, Kastamonu’nun en yüksek tepesi Ilgaz Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi. Ilgaz Dağı’nın 2 bin 587 metre ile en yüksek zirvesi olan Büyük Hacet Tepesi’ne dev Türk bayrağı asıldı. TÜRKAV üyesi grup, bir kısmını traktör ile çıktıkları Ilgaz Dağı Büyük Hacet Tepesi’ne yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda TÜRKAV üyesi grup, yanlarında getirdikleri 45 metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağını Ilgaz Dağı Büyük Hacet Tepesi zirvesinde bulunan demir direğe astı. Asılan Türk bayrağı, rüzgarın da etkisiyle dalgalanarak görsel şölen sundu.

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Kamil Çonkor, “TÜRKAV yönetiminden arkadaşlarla zorlu bir yolculuk sonucu zirveye ulaşabildik. Son zamanlardaki yoğun yağışlar sebebiyle yollar bozulduğu için araçlarımızı yolda bırakarak yaklaşık 10 kilometrelik kısmı traktörle tırmandık. Zirveye çıktığımızda yanımızda getirdiğimiz 4x6 ebadındaki büyük Türk bayrağını zirvede bulunan direğe astık. Aslında bu önemli görevi bugüne kadar kendi imkanlarıyla Mehmet Sarıcıoğlu ve bir grup vatansever arkadaşı yerine getiriyordu. Mehmet Sarıcıoğlu şartların giderek zorlaşması nedeniyle artık bu işi bireysel olarak yapamayacağını, milli manevi değerlere sahip çıkan TÜRKAV tarafından yapılmasını istediğini tarafımıza iletti. Biz de memnuniyetle bu görevi kabul ederek hazırlıklarımızı yaptık ve al bayrağımızı Ilgaz Dağı’nın zirvesinde dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Sarıcıoğlu büyüğümüze bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği bu anlamlı vazife için teşekkür ederiz. Ayrıca yine zirvede bulunan ve çeşitli kaynaklarda Kastamonu Fethi için bölgeye gelen İl Gazi Hazretlerine ait olduğu söylenen mezar başında da dua ettik. TÜRKAV ailesi olarak milli ve manevi konularda hassas olmaya devam edeceğiz. Bu zor şartlarda bugün bizimle olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.