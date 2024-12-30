Diyarbakır'da Müzik Öğretmeni Muhammed Tarhan, "Bir Kültür Bir Müzik" projesi kapsamında ziyaret ettiği okullarda söylediği türküler eşliğinde öğrencilere bağlama, cura, tambur, kanun, arbane gibi enstrümanlarını tanıtıyor.ANKARA (İGFA) - İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi görevlisi ve İl Müzik Koordinatörü Muhammed Tarhan, müzik aletlerini ve Türk halk müziğini tanıtmak amacıyla "Bir Kültür Bir Müzik" projesiyle haftanın belirli günlerinde bağlama, cura, tambur, kanun, arbane gibi müzik aletleriyle okullara giden Tarhan, öğrencilere enstrümanları tanıtıyor, türküler söyleyerek onların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet ssitesinde yer alan haberde şimdiye kadar yaklaşık bin öğrenciye ulaşan Tarhan ilçe ve kırsal mahallelerdeki okulları da ziyaret ediyor.