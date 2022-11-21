Kayseri’de 26 yıldır gönüllülük esasına gören çalışan Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği’nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel’in annesi Meleknaz Temel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Temel’in öğle namazına müteakip Yozgat’ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği’nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel’in annesi Meleknaz Temel, hayatını kaybetti.

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