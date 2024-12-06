Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde Turkuaz Semt Polikliniği açılıyor.

Tepebaşı ilçesi, Sazova Mahallesi’nde hizmet verecek olan Turkuaz Semt Polikliniği’nin, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici tarafından yapılan konuşmada, çok yakında açılacak olan Turkuaz Semt Polikliniği’nin vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunacağı ifade edildi. Poliklinikte, 5 diş hekiminin görev yapacağı ve geniş bir yelpazede ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunulacağı aktarıldı.

“Turkuaz Semt Polikliniği ile Eskişehir halkı diş sağlığı hizmetlerine artık daha yakın olacak”

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, açılacak yeni poliklinikle birlikte Eskişehir’de diş sağlığı hizmetlerinin daha erişilebilir olacağına dikkat çekerken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yeni poliklinikle, sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştırıyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerine açacağımız bu tür merkezlerle vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Turkuaz Semt Polikliniği ile Eskişehir halkı diş sağlığı hizmetlerine artık daha yakın olacak. Sunulan hizmet çeşitliliği ve modern altyapımızla halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Bu merkez, Eskişehir’in sağlık altyapısını güçlendirme hedeflerimizin önemli bir parçası olacak.”