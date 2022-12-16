Türk Halk Müziği’ne 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır’ın eserleri, genç müzisyenler tarafından seslendirildi.

Türk Halk Müziği’ne 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır’ın eserleri, genç müzisyenler tarafından seslendirildi.

‘Türkü Paşa’ olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır, ölümünün 11’İnci yıldönümünde farklı bir programla anıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.