‘Türkü Paşa’ olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır, ölümünün 11’İnci yıldönümünde farklı bir programla anıldı.
‘Türkü Paşa’ olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır, ölümünün 11’İnci yıldönümünde farklı bir programla anıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar, Raci Alkır’ın oğlu Vahit Alkır, aile bireylerinin katılımıyla Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nde ‘Raci Alkır Köşesi’ açılışı yapıldı.
Türk Halk Müziği’ne 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır’ın eserleri, genç müzisyenler tarafından seslendirildi.
Vali Okay Memiş, oğlu Vahit Alkır, aile bireylerinin katılımıyla Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nde ‘Raci Alkır Köşesi’ açılışı yapıldı.
Türk Halk Müziği’ne 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır’ın eserleri, genç müzisyenler tarafından seslendirildi.
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