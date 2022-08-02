Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) İdari, Mali ve Hukuk İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşid Ahmedov, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Türk dünyasından sanatçılar ve misafirler, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) İdari, Mali ve Hukuk İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşid Ahmedov, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Türk dünyasından sanatçılar ve misafirler, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuk İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY’un uluslararası boyutta Türk kültürüne yaptığı katkı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. TÜRKSOY’un 20. yıl madalyasına sahip Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuk İşler Dairesi Başkanı Mülazımoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi’nin çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve kültürel hedefleri konusunda da bilgiler veren Rektör Karamustafa, uluslararası boyutta Türk kültürünün gelişmesi, zenginleşmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda TÜRKSOY’un önemli göreve sahip olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Türk dünyasından gelen sanatçılar, Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Türk çalgısı dombra ile mini müzik dinletisi ile gösteride bulundu.