Türk Dünyasının ilk uluslararası kuruluşu olan TÜRKSOY’un 30. kuruluş yıl dönümü teşkilata üye ülkelerinin ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 9 Haziran’da Kazakistan’ın Almaatı şehrinde başlayan 13 Haziran’da Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te devam eden kutlamaların son adresi Özbekistan’ın Başkenti Taşkent oldu.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’den sanatçılarında katılımıyla icra edilen etkinlikler kapsamında Özbekistan Devlet Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde açılan Türk Dünyası konulu resim, fotoğraf ve el sanatları sergisine TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinatörü ve Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal ile Türk Devletlerinden çok sayıda yetkili ve sanatseverler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanı Ozodbek Nazarbekov TÜRKSOY’un kardeş halkların kültür ve sanatının ortak çatısı ve bütün dünyaya tanıtan en önemli kuruluş olduğunu vurguladı. Nazarbekov, Özbekistan’ın son yıllarda TÜRKSOY’un faaliyetlerinde daha aktif olarak yer aldığına dikkat çekti.

Hayal bile edemediğimiz noktadayız

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise ‘’Bu başarı Türk Dünyası’nın başarısıdır. Hepimizin başarısıdır. Bugün, 30 yıl önce hayal bile edemediğimiz bir noktadayız. Türlü krizlerde, zor zamanlarımızda beraber olduğumuzu dünyaya gösterdik. Her zorluk bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı’’ dedi.

Taşkent’teki kutlama programında hazır bulunan Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinatörü ve Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ise TÜRKSOY’un önemli bir çatı kuruluş olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl Bursa’ya verilen Kültür Başkentliliğinin kentin tanıtımına önemli ölçüde destek sunduğunu kaydetti. Bingül, Türk Dünyası’nın birliğine, kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Program kapsamında Özbekistan Devlet Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde Özbekistan’ın el sanatlarının örneklerin sunulduğu ve Türk Dünyası’ndan fotoğrafların yer aldığı sergi ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında ayrıca davetlilere Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinin mutfak kültüründen yemekler ikram edildi.