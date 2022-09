Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş, Ankara’da 2022-2023 dönem pancar alım töreni gerçekleştirdi.

2022-2023 yılı ‘Pancar Alım Kampanyası Açılış Töreni’, Ankara Şeker Fabrikası bahçesinde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kur’an Tilaveti ile devam etti.

“Geçen yıl 420 lira olan şeker pancarı fiyatını bu sene kota tamamlama primiyle birlikte bin 450 lira olarak açıkladık”

Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle üretim iradesinin aynı şekilde süreceğini ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, “Bakanımızın hakikaten her bir ürün grubu için bizlerle çok yoğun bir mesaisi oldu. Mevcut şartların içerisinde olabilecek en iyi sonucu da açıklamak üzere her seferinde kendisiyle istişare ettik, konuştuk. Geçen yıl 420 lira olan şeker pancarı fiyatını bu sene kota tamamlama primiyle birlikte bin 450 lira olarak açıkladık. Yaklaşık yüzde 245’lik bir artışa denk geliyor. Gönül isterdi ki daha fazla olsun. İnşallah bundan sonraki dönemlerde üretimimiz artar. İthalata gereksinim duyulduğu olağanüstü bir yıl yaşandı. Bundan sonra bir gram ithalat olmasın. Kendi üreticilerimizin ürettiği şekerler içeride, her türlü imalatta ve son tüketicilerde kullanılmış olsun” diye konuştu.

“Türkşeker, 35 ilde 240 köyde yaklaşık 30 bin çiftçiyle 6 milyon 500 bin ton kapasite ile pancar üretimi işliyor”

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Muhiddin Şahin, 2021 yılının Türk şeker sanayisi ve Türkşeker için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Türkşeker 1998 yılında girdiği kapsam programından Cumhurbaşkanımızın yüksek takdiriyle programdan çıkartılarak, özgün haline dönmüş bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetlerine devam etmiştir. İlgili yer olan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlanarak 24 yıldan fazla süren özelleştirme hikayesi de burada sona ermiştir. Şirketimiz olarak 35 ilde bin 240 köyde yaklaşık 30 bin çiftçiyle beraber 6 milyon 500 bin ton kapasite ile pancar üretimi işliyor ve bunun karşılığında da 882 bin ton şeker, 280 bin ton melas ve 1 milyon 900 bin ton da yaş pancar posası üretiyoruz” dedi.

Tören, açılış konuşmalarının ardından pancar üreticisi çiftçilere hediye verilmesi ve kurdele kesimiyle devam etti. Daha sonra ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı’nın, bilgisayarın başına geçmesi ve bu sene üretilen yeni mahsulün ilk kantar tartımını gerçekleştirmesiyle son buldu.