Abonelik Sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı Üzerinden Onaylanması Projesi çerçevesinde, Türkiye’de e-Devlet Kapısı’na doğrudan entegre olarak abonelik sözleşme onayı sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu.

Abonelik Sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı Üzerinden Onaylanması Projesi çerçevesinde, Türkiye’de e-Devlet Kapısı’na doğrudan entegre olarak abonelik sözleşme onayı sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 26 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı “Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde belirtilen kimlik doğrulama ve sözleşme onaylama yöntemlerinden biri olan e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerin yapılması için yürütülen proje, 07.07.2022 tarihinde devreye alındı ve süreç uygulanmaya başlandı.

Türkiye’de e-Devlet Kapısı’na doğrudan entegre olarak abonelik sözleşme onayı sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu. Projenin hayata geçmesi ile Türksat Kablo hizmetlerine dair sözleşmeler, e-Devlet Kapısı’na şifre dışı diğer yöntemlerle (internet bankacılığı, mobil bankacılık, güvenli e-imza veya TCKK ile) giriş yapılarak onaylanabilecek.

Proje ile kağıt ortamında yürütülen abonelik sözleşme yönetimi ve ıslak imza süreçleri dijital ortama taşınarak müşteri deneyimi iyileştirilecek, çevreye daha fazla değer verilerek maliyetlerin düşürülmesi sağlanacak.