İhlas Holding’in düzenlediği Teknoloji Buluşmaları Konferansı’na katılan TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ’’Şirketlerin yapay zeka çözümlerine yatırım yapmaları artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Bu fırsatı kaçırmamak, gelecekteki başarı için kritik bir adım olacaktır. Yapay zeka, verilerle çalışan bir sistemdir ve Türkiye, bu alanda önemli bir avantaja sahiptir’’ dedi.

İhlas Holding Teknoloji Buluşmaları’nın 7’ncisi ’Hızlı gelecek, Çevik Dönüşüm’ başlığıyla İhlas Holding binası konferans salonunda gerçekleşti. Konferansın ana konuşmacısı TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay oldu. Atalay, yapay zekanın şirketler üstündeki etkisine değinirken, gelişen yeni iş dünyasının yapay zeka ve dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini belirtti. Atalay, değişen iş dünyasına ayak uydururken sadece teknolojinin değil, insan kaynağının da doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

“Değişen iş dünyasına ayak uydurabilmek için teknoloji ve insan kaynağını doğru kullanmalıyız”

Değişen iş dünyası dinamiklerine ayak uydurabilmenin önemli olduğuna vurgu yapan Atalay, “Bugün şirketler sadece dijital dönüşümü değil, aynı zamanda iş yapış biçimlerini de köklü bir şekilde yeniden şekillendiriyorlar. Bu dönüşümün en önemli dinamiklerinden biri, çalışanların değişen beklentileridir. Artık çalışanlar yalnızca maaş değil, aynı zamanda liderlik vizyonu ve esnek çalışma modelleri de talep ediyorlar. Bu yeni çalışma biçimi, çalışanların daha verimli ve motive olmalarını sağlıyor. Esnek çalışma saatleri ve hibrit iş modelleri, iş gücünün daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına imkan tanırken, aynı zamanda iş-hayat dengesini de iyileştiriyor. Şirketlerin, bu yeni dönemin ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Değişen iş dünyası dinamiklerine ayak uydurabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için sadece teknolojiyi değil, insan kaynağını da doğru şekilde yönetmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka şirketlerin rekabet gücünü arttırıyor”

Yapay zekanın şirketlerin rekabet gücünü arttırdığını belirten Atalay, “Yapay zeka alanındaki gelişmeler, yalnızca teknoloji devlerinin değil, her ölçekten şirketin rekabet gücünü artırabileceği bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirketlerin yapay zeka çözümlerine yatırım yapmaları artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Bu fırsatı kaçırmamak, gelecekteki başarı için kritik bir adım olacaktır. Yapay zeka, verilerle çalışan bir sistemdir ve Türkiye, bu alanda önemli bir avantaja sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu büyük ve çeşitli veri havuzları, global düzeyde rekabet edebilmek için altın bir fırsat sunuyor. Bu veriler, doğru analiz ve doğru teknolojilerle şekillendirildiğinde, Türkiye’nin dünyadaki teknoloji yarışında daha güçlü bir konum elde etmesine imkan sağlayacaktır. Verinin gücü, özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi alanlarda, yeni iş modelleri ve fırsatlar konusunda belirleyici olacaktır” şeklinde konuştu.

“Küçük şirketler bile yapay zeka alanında devrim oluşturabilir”

Yapay zekanın gücünü ve potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Atalay, “DeepSeek örneği, bize önemli bir gerçeği gösterdi: Yapay zeka teknolojisi, ChatGPT gibi büyük ve pahalı sistemlere sahip olmanın ötesinde, çok daha uygun maliyetlerle yapılabilir. Bu durum, tüm dünyada büyük bir heyecan uyandırdı ve aynı zamanda küçük şirketlerin bile yapay zeka alanında devrim oluşturacak potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bir günde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolar değer kaybetmesi, bu teknolojinin gücünü ve potansiyelini açıkça ortaya koydu” dedi.