Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla gerçekleştirildi. Türksat 6A’dan yapılan ilk TV yayınını hangi frekanslardan izlenebiliyor?ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ilk test yayını başarıyla tamamladı.

Türksat'tan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden ilk test yayını, Türksat ve Kablo İnfo kanallarında başladı duyuruldu.

Türksat AŞ, büyük başarının mimarları olan mühendislere Türksat ailesine ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ederken, ilk TV yayınına ilişkin frekansları da paylaştı.

Türksat 6A’dan yapılan ilk TV yayınının 12149V 27500 Türksat 6A, 12111V 27500 Türksat 6A frekanslardan izlenebileceği belirtildi.

Göz Bebeğimiz Türksat 6A’dan İlk TV Yayını????Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden ilk test yayını, Türksat ve Kablo İnfo kanallarında başladı. ????Bu büyük başarının mimarları olan mühendislerimize, Türksat ailesine ve paydaş kurumlarımıza… pic.twitter.com/OZGujOC8pq— Türksat A.Ş. (@turksat) February 19, 2025

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bu önemli gelişmeyi duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türksat 6A'nın Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında büyük bir adım olduğunu belirtti.