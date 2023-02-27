Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün şantiyesinde üretimi tamamlanan tuvalet, duş, soba ve çamaşırhane 3 ayrı tıra yüklenerek Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine doğru yola çıkardı.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün şantiyesinde üretimi tamamlanan tuvalet, duş, soba ve çamaşırhane 3 ayrı tıra yüklenerek Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine doğru yola çıkardı.

Düzce Belediyesi depremin meydana geldiği ilk günlerden bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde tuvalet, duş, bebek odası, soba çamaşırhane gibi acil ihtiyaçların üretimini sürdürüyor. Son olarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün şantiyesinde, Belediyenin öz kaynakları ile üretimi tamamlanan 12 duş, 12 tuvalet, içerisinde 6 adet çamaşır makinası bulunan çamaşırhane ve 85 adet soba Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün talimatıyla bugüne kadar 49 adet tuvalet, 40 adet duş, 207 adet soba, 2 Bebek bakım odası ve 207 adet soba üretip afet bölgesine gönderdi.