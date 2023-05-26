Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) da destek verdiği Düzce’den Türkoğlu’na Dostluğun Yolu Bilim Projesi uygulaması gerçekleştirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzün geliştirmiş olduğu bu projede yer almaktan dolayı gurur duyduk. 6 Şubat depremlerinden sonra oda olarak tüm imkanlarımızla bölge insanımızın yanında yer almaya gayret ediyoruz. Acil ihtiyaç malzemelerinden geçici barınma alanlarına, kalıcı konutlardan psikolojik eğitimlere kadar detaylı destekler üretmeye ve bölge insanımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu projede de bölgedeki çocuklar ve velilerinin zor durumlarla baş edebilme kapasitelerini arttırmak, bilim yoluyla öğrenerek keşfedebilmelerini sağlamak ve iyi oluş hallerini sürdürebilmeleri konusunda bilinçlendirildi. Projede katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza ve bölgede bu projede görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca süren projede toplam bin 500 okul öncesi- ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerine çeşitli eğitimler verilmiş olup, ebeveynlerin de katılım sağlamıştır. Projeye katılım sağlayan öğrenciler çadır kent, konteyner kent ve çeşitli köylerde ikamet etmektedir ve ilçe merkezinde bulunan etkinlik alanında aileleri ve öğretmenleri nezaretinde projedeki etkinliklere katılmıştır.

Projede toplamda 40 kişi görev almıştır ve Düzce Belediyesi, Düzce Gençlik ve Spor Merkezi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkoğlu Belediyesi paydaş olarak destek oldu.