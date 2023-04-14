Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü, yardım seferberliğini Ramazan ayında da sürdürdüklerini ve bayram öncesinde 2 yardım tırının daha kardeş şehir Türkoğlu’na yola çıkardıklarını söyledi.

Düzce Belediyesi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğini Ramazan ayında da devam ettiriyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde hazırlanan 2 yardım tırı daha bayramı öncesinde kardeş şehir Türkoğlu’na yola çıktı.

Başkan Özlü, deprem bölgesini bu süreçte iki defa ziyaret ettiklerini Düzce’nin kardeş şehri Türkoğlu’na o günden itibaren yardımlarda bulunduklarını belirterek “Bugünde Kahramanmaraş ilinin Türkoğlu ilçesine 2 tır şeklinde bayram öncesi bir yardım paketi gönderiyoruz. Bu yardım paketi içerisinde 2 bin 500 adet koli var. Bin 500 civarında bayram hediyeleri var. İnşallah bayramdan önce Türkoğlu’lu kardeşlerimizi mutlu edeceğiz ve sevindireceğiz” şeklinde konuştu.