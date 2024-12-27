Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları ele aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’na gerçekleşen ziyaret kapsamında ilçe belediyelerin yürüttüğü çalışmalar, projeler fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında ise; ilçeye en iyi hizmetlerin sunulabilmesi için birlik ve beraberliğin sağlanmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

İl Müdürü Türkoğlu, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçemize en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Görevinizde başarılar diliyorum ve kendilerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederim” dedi.