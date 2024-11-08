Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki bozuk yollardan şikayet eden vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu.

Türkoğlu ilçesinde ara yolların bozuk olması, vatandaş ve sürücülerin tepkisini topluyor. Özellikle sık kullanılan ana arterlere bağlanan yolların çukurlarla dolu olması ulaşımı zorlaştırırken araç sahiplerini maddi zarara uğratıyor. Yolların durumu nedeniyle sürücülerin araçlarının sık sık tamire ihtiyaç duyduğu belirtilirken, ulaşım süresinin uzaması da vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştıran bir etken haline geliyor.

Sürücü Ali Sığırcı, “Burası deprem bölgesi ve ara yollar çok berbat. Araçlar mahvoluyor, evler de toz ve topraktan geçilmiyor insanlar etkileniyor. Yeni başkandan yollarımızın yapılmasını istiyoruz” dedi.

Ramazan Okumuş da, “Her gün aynı yollardan geçiyoruz ve her seferinde araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerden bu yolların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan diğer vatandaşlar da yolların kötü durumda olması nedeniyle güvenlik kaygısı taşıdıklarını belirtiyor.

Henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri ve sürücüler sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunuyor.

Bozuk yolların sadece araç sahiplerini değil yayaları da etkilediği, özellikle yağışlı havalarda yolların çamur deryasına dönüştüğü belirtiliyor.