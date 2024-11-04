Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde pazarcı esnafı, mevcut belediyeden seçim öncesi verilen semt pazarı sözünü tutmasını istedi.

Türkoğlu ilçesinde semt pazarı sorunu devam ediyor. İlçenin yeni belediye başkanının göreve gelmeden esnafa kapalı semt pazarı sözü verdiği ancak henüz harekete geçilmediği öğrenildi.

Songül Demir, “Şu anda görevdeki başkan bize pazar söz verdi hiç aslı astarı olmadı. Geldi buraya, ‘Utanıyorum Türkoğlu’nun pazarından, başa geçince pazar yapacağım’ dedi. Burada lavabo yok özellikle kadınlar rezil oluyor. Namaz kılacağımız mescit yok. Söz verdiler ama sözünde durmuyorlar” dedi.

Mehmet Ceyhan, “Kapalı çatılı yer istiyoruz. Çevre ilçelerin pazar yerlerinin çatıları var ve kapalı. Böyle pazar yeri olmaz” diye konuştu.

Bir vatandaş ise “Lavabonun uzak olması ve kadınların bunu dile getirmesi hoş olmuyor. Standart pazar yerinin olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.