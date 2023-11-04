Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10’uncu Zirvesi sonuç bildirisi kabul edildi.

Bildiride, liderlerin Türk halklarının ortak tarih, dil, kültür, gelenek ve değerleri temelinde TDT çerçevesinde çok taraflı iş birliğini ilerletmeye yönelik kararlılıklarını teyit ettiği belirtildi. Kabul edilen bildiri sonrası açıklama yapan Sultan Alparslan Han Vakfı Genel Başkanı Niyazkılıç Niyaz, “Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan Bağır, Gökçe, Herikkale ve Kıpcak, Türkmenistan’ın en eski ve ebedi obalarıdır. Türkmenin oba medeniyeti ebediyen korunmalıdır” dedi.

“Her zaman köy statüsünde olmalıdır”

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10’uncu Zirvesi sonuç bildirisi kabul edildi. Türk halklarının ortak tarih, dil, kültür, gelenek ve değerleri temelinde TDT çerçevesinde çok taraflı işbirliğinin ilerletilmesi ile karar alınan bildiri sonrası Sultan Alparslan Han Vakfı Genel Başkanı Niyazkılıç Niyaz, Türkmenistan’ın en eski ve ebedi obalarının korunması gerektiğini ifade etti. “Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan Bağır, Gökçe, Herikkale ve Kıpcak, Türkmenistan’ın en eski ve ebedi obalarıdır” diyen Niyaz, “Bağır, Gökçe, Kıpcak ve Herikkale köylerimiz her zaman köy statüsünde olmalıdır çünkü Türkmen milletinin uzun tarihi ile ayrılmaz bağlıdır” şeklinde konuştu.

“Oba medeniyeti her Türkmen için baş tacıdır”

Niyaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkmenistan Hükümeti, köylerimizi ve bu köylerin nüfusunu ebediyen korumalıdır. Şehir inşasından muaf ve azat kılınması, bu köylerin tarihini ve kadimiyeti koruyacağını yürekten umuyoruz. Atalarımızın kadim obalarına ve yerlerine her zaman saygı göstermeliyiz. Tarihsel önemini tüm ekonomik görüşlerin üzerinde tutmalıyız. Bu eski köyleri gelecek nesillerimiz için korumamız gerekiyor çünkü batı şehrinin kültürü Türkmenler için uzaktır, Türkmenin oba medeniyeti her Türkmen için baş tacıdır.”