Eskişehir’in güneybatısında bulunan ve bir bölümü Kütahya il sınırları içinde yer alan Türkmen Dağı’nın 1862 metrelik zirve bölgesi de beyaza büründü.

Eskişehir’in güneybatısında bulunan ve bir bölümü Kütahya il sınırları içinde yer alan Türkmen Dağı’nın 1862 metrelik zirve bölgesi de beyaza büründü.

Bölge genelindeki dünden beri kendini iyice hissettiren soğuk hava ile birlikte bazı bölgelere de kar yağdı. Özellikle çiftçilerin adeta hasretle beklediği kar, Türkmen Dağı zirvesine yakın bölgesindeki köyleri tamamen kapladı. Ortaburun mevkiinde bulunun Lütfiye ve Güllürede gibi yakınlardaki köylerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Yer yer yolların kardan kapandığı bölgeye yakın bazı köylerde ulaşım sıkıntısı yaşandığı, vatandaşların traktör kullandığı belirtiliyor.

Bu arada dünkü bulutlu havanın bugün yerini güneşe bırakması, mavi gökyüzü ile beyazın güzel uyumu sayesinde bölgedeki ormanlık alanda güzel görüntüler oluştu.