Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi için hazırlattığı rivayet edilen ve Türk mutfağının asırlık gelenekleri arasında yer alan tarhananın sadece bir çorba değil aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren şifa deposu bir besin olduğu belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tekokent’te faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge Bilim Kurulu Üyesi Kimyager Aslı Aktaş, kemik suyu ile hazırlanan tarhana çorbasının bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, başta kanser olmak üzere hastalıklara karşı vücudun direncini arttırdığını belirtti.

Gerek dayanıklılığı gerekse besin değeri bakımından oldukça kıymetli bir gıda maddesi olan Türklerin geleneksel yiyecekler arasında yer alan ve genellikle yoğurt suyu ile hazırlanan tarhana, Karya Farma HBX Ar-Ge bu defa kemik suyu ilavesi ile hazırlandı. Deneme ve inceleme çalışmaları tamamlanan yeni tarhana ile ilgili bilgi veren Kimyager Aslı Aktaş, kemik suyu ile yapılan tarhana çorbasının, içerdiği zengin kolajen, amino asitler ve antioksidanlarla vücudun kanserli hücrelerle mücadelesini kolaylaştırdığını iddia etti.

Kimyager Aslı Aktaş, konuyla ilgili açıklamasında; “Kemik suyu, içerdiği kolajen ve minerallerle bağ dokularını ve hücre yenilenmesini desteklerken, tarhananın fermente yapısı vücuda faydalı probiyotikler sağlar. Yaptığımız araştırmalarda bu iki doğal maddenin sinerjistik etkisinin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatıcı etkiler oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma bulguları, kemik suyu ve tarhana çorbasının düzenli tüketiminin, özellikle kolon, mide ve bağırsak kanseri gibi sindirim sistemi kanserlerinde faydalı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Kemik suyu ile hazırlanmış tarhananın içerdiği yüksek enerji ile sporcular için de ideal bir besin olduğunu kaydeden Aktaş, “Kemik suyunun tarhana çorbasına eklenmesiyle birlikte, çorbanın kolajen ve antioksidan içeriği önemli ölçüde artıyor. Kolajen, cilt ve eklem sağlığına katkı sağlarken, aynı zamanda hücre yenilenmesini hızlandırıyor ve vücudu serbest radikallere karşı koruyor.