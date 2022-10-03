Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor. Başkan Yücel, “Yeni yerleşimlerin arttığı bölgelerde kış hazırlıkları çerçevesinde ivedi bir şekilde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor. Başkan Yücel, “Yeni yerleşimlerin arttığı bölgelerde kış hazırlıkları çerçevesinde ivedi bir şekilde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi altyapı ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Alanya’nın her köşesinde çalışma yapan ekipler, Türkler Mahallesi’ndeki çalışmalara da başladılar. Türkler Mahallesi İnö Sokak’ta yoğun bir mesai harcanarak çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 500 metrelik hat üzerine yapılan çalışmalarla binlik büzler ile mahalledeki altyapı sorunu tarihe karışıyor.

“Altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza hız verdik”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Yeni yapılaşmaların olduğu şehrimizde büyümeye endeksli olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza da hız verdik. Kış aylarının da yaklaşması ile birlikte Türkler Mahallemizde de alt yapı çalışmalarına başladık. Binlik büzlerle yaptığımız çalışmalar sonucu bölgenin alt yapı sorununu çözmüş olacağız. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.