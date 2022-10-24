Türkler ürettikleri çayın rengine ve tadına güvendiklerinden dolayı şeffaf bardaklardan çayı tüketmeyi tercih ediyor.

Türkler ürettikleri çayın rengine ve tadına güvendiklerinden dolayı şeffaf bardaklardan çayı tüketmeyi tercih ediyor.

Çay Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de en çok tüketilen sıcak içecekler arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 1 milyonu aşkın yaş çay karışıldığında üretilen 300 bin tona yakın kuru çay Rize’den tüm Türkiye’ye yayılıyor. Türkiye’de ki çay severler çayın içine tadını değiştirecek hiçbir şey kullanmadan ve çayın demini görebilmek için şeffaf bardak kullanıyor. Yurtdışındaki bazı ülkeler Türkiye’ye göre tam tersini yaparak kendi çaylarının çayın içine farklı malzemeler katıp içiyor ve rengini görmemek içinde porselen bardak kullanıyor. Yurtdışında porselen bardakta neden çay içildiğini araştıran Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, farklı ülkelerde Türkiye’de ki çaylar gibi güvenilmediğinden ötürü şeffaf bardakla içilmediğini söyledi.

"Bizler Türk çayının hem rengine hem tadına güveniyoruz"

Yurtdışındaki ülkeler çaylarına güvenmediklerinden ötürü porselen bardak kullandıklarını ifade eden Rize Ticaret Borsası başkanı Mehmet Erdoğan "Dünya’da ki çayları incelediğimiz zaman hep içlerine bir şeyler katarak ve şeffaf cam bardakta içmiyorlar. Fincanlarda içiyorlar. Bunun sebebini merak edip biraz araştırdım. Bunların birinci neden dem renklerine güvenmiyorlar. İkincisi ise tatlarına güvenmiyorlar. Bizler Türk çayının hem rengine hem tadına güveniyoruz. Ondan dolayı şeffaf bardakta ve hiçbir şey katmadan içiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çayın deminin rengini bile görmek insanı mutlu ediyor"

Rizelilerin çay tiryakisinin yanı sıra birer çay gurmesi olduğunu belirten Turgay Ayhan, "Ben bir çay tutkunuyum. Kendimi bildim bileli de şeffaf bardakta çay içmişimdir. Ama bardak küçüldüğünde de bana yetmiyor. Mümkün olursa kupa bardakta içerim ama kupa bardakta şeffaf olacak. Çünkü çayın rengini, kıvamını görmem lazım. Bana göre her bir Rizeli birer çay gurmesidir. Bende kendimi çay tiryakisinin yanı sıra çay gurmesi olarak da görebilirim. Çok demli çayda içmiyorum ama çok açık çayda içmiyorum. Genelde gittiğim kafelerde normal çay diyorum. Buradaki işletmeler normal çay dendiğinde o demi güzel ayarlayabiliyor. Çayın deminin rengini bile görmek insanı mutlu ediyor. Yurtdışında ama çoğu yerlerde fincanla içiliyor. Çayın farklı ülkelerde çok değerli olduğunu sanmıyorum. Belli saatlere sıkıştırıp içme gereği duyuyorlar. Rizelilerde öyle değil, günün her saati çay içebiliriz. Fincanda çayın rengini anlayamazsın. Gerçek çay tiryakilerinin fincanda içtikleri çayın kendilerini tatmin etmeyeceğini biliyorum. Ben genelde süzgeçli çay içerim ama bazıları çöpüyle beraber içer. Çayın tanının çöpünde olduğunu düşünürler. Bana göre çayın içilebileceği bardak cinsi şeffaf bardaktır" şeklinde konuştu.

"Porselenmiş farklı bir malzemeymiş çayda kullanılmaz"

Çay şeffaf bardakta içilmeyince tadının değiştiğini söyleyen Rizeli Mümin Yıldırım ise "Bir Rizeli kesinlikle çayı porselen bardakta içmez. Çayın orijinali küçük çay bardağında içilir. Çayı alimünyum demlikte demlersin. İnce belli çay bardağında içilir. Porselenmiş farklı bir malzemeymiş çayda kullanılmaz. Şeffaf bardak değil de farklı bardakta çayın tadı farklılaşır, göz zevki bozulur. Bizde çoğu yerde çayda çöp kullanılmaz. Çöpsüz gelen çayı da bazıları tercih etmez" diye konuştu.