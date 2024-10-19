İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın adı, memleketi Sivas’ta ormanda yaşatılacak.

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın adı, hatıra ormanında yaşatılacak. Geleceğe Bir İz Derneği, şehadet haberi ile Türkiye’yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz’ın adına hatıra ormanı oluşturmaya karar verdi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tavra Deresi mevkiinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Şeyda Yılmaz’ın annesi, babası, eşi ve akrabaları da katıldı. Kızının adına fidan dikerek can suyu veren Mehmet Yağlı, duygu dolu anlar yaşadı.

Ağaç dikmeye sınıf arkadaşları ve mezun olduğu okulda eğitim gören öğrencilerin de katıldığını belirten Şeyda Yılmaz’ın Öğretmeni Ahmet Şahin, “Lisede yaklaşık 3 sene öğretmenliğini yaptım. Bende ayrı bir yeri vardı, çok temiz kalpli birisiydi. Şehitlik kesinlikle adresini biliyor. Devletimiz var olsun, burada Şeyda’mızın sınıf arkadaşları, onun mezun olduğu okulda okuyan arkadaşları var. Onu hiçbir zaman unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu unutmuşlardı”

Şeyda Yılmaz’ın ismini yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Geleceğe Bir İz Derneği Başkanı Taha Tunahan Yıldırım,” Söylenecek birçok şey vara ancak ne kelimeler yeterli ne de cümleler. Daha önceden arkadaşlarımızla beraber çıktığımız bu yolda çeşitli organizasyonlar yaptık, aralarında en değerlisini bu gün yapıyoruz. Konuşmamı Aliya İzzetbegoviç’in şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu unutmuşlardı. Bugün burada dikeceğimiz bütün fidanlar başta kardeşimiz, hemşerimiz, ablamız Şehit Şeyda Yılmaz olmak üzere bütün şehitlerimiz adına dikilecektir. Bugün burada dikeceğimiz bu fidanlar bizlerin de burada birer tohum olduğumuzu tekrardan herkese hatırlatacaktır” dedi.