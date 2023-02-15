Türkiye’nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş ve Elbistan’da yaşanan büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 10. günde devam ederken, Adana Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma ekibine depremzedelere teslim edilmesi için verilen mektup duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye’nin tek yürek olduğu Kahramanmaraş ve Elbistan’da yaşanan büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 10. günde devam ederken, Adana Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma ekibine depremzedelere teslim edilmesi için verilen mektup duygu dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Elif Ertürk isimli bir vatandaşın gönderdiği mektubu teslim alan Yüreğir Belediyesi YAKUT ekipleri, okudukları anda duygusal anlar yaşadı. Depremzedeye yazılmış mektuba ayrıca bir miktar para da bırakan Elif Ertürk, mektubunda şu ifadelere yer verdi. “Merhaba sevgili kardeşim, ben Çorlu’dan Elif Ertürk. Tüm kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yakınlarını kaybettiysen ALLAH’ tan sabır ve metanet diliyorum. Başınıza gelen felaketin tarifi yok biliyorum ama yine de umudunu kaybetme. Yine güzel günler göreceksin. Senin için daha iyi olacak, Rabbim imtihanınızı kolaylaştırsın, seni seviyorum. İmkanım olmadığı için yeni bir şeyler alamadım ama elimdeki paylaşabileceğim eşyalarımdan yolluyorum. Elbetteki daha iyisine layıksın ama şimdilik bunlarla idare etmeye çalış. Yarın daha güzel bir gün olacak”

Mektup ve eşyalar YAKUT ekipleri tarafından depremzedelere ulaştırıldı. Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, “Yardımın yerine ulaştı Elif kardeşim. Allah hayrını kabul etsin” dedi.