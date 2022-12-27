Türkiye Açıkalan Kriket Şampiyonası, 200 sporcunun katılımıyla Denizli’de başladı. Cuma günü sona erecek olan mücadeleler sonucunda oluşturulacak milli takım, Türkiye’yi 2028 yılında Amerika’da yapılacak olan olimpiyat oyunlarında temsil edecek.

Türkiye Açıkalan Kriket Şampiyonası, 200 sporcunun katılımıyla Denizli’de başladı. Cuma günü sona erecek olan mücadeleler sonucunda oluşturulacak milli takım, Türkiye’yi 2028 yılında Amerika’da yapılacak olan olimpiyat oyunlarında temsil edecek.

Denizli’de 12 takımın katılımıyla başlayan mücadeleler kıyasıya sürüyor. AK Vadi spor sahasında devam eden turnuvaya 6 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı. Şampiyona sonunda Türkiye’yi 2028 yılında temsil edecek olan 28 kişilik milli takım kadrosu belirlenecek.

Katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabit Alta, “Çok mutluyuz. 12 yılın, 13 yılın özlemini yaşıyoruz. Bu şekilde katılan takımların çok sayıda olması bize gurur veriyor. Burada katılımın çok olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Burada 7 tane büyük takımız, 5 tane U19 takımımız var. Bu takımlardan milli takımımıza oyuncular seçeceğiz. Şu anda teknik kurulumuz bununla uğraşıyor. İnşallah 2028’de Amerika’da yapılacak olan olimpiyatlarda burada seçilen takım Türkiye’yi temsil edecek. İnşallah biz de buradan çıkardığımız takımla oraya gitmek istiyoruz. Dünya Kriket Konseyi bizlere çok yardımcı oluyor. Burada kullandığımız malzemeleri onlar bize hibe ettiler. İnşallah biz de Türk milletinin yüzünün akı oluruz. Neden bu dalda birinciliğimiz olmasın, neden bir olimpiyata gitmeyelim. İnşallah bu çocuklardan bu spora hizmet edecek insanlar çıkacaktır” dedi.