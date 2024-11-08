Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli’nin hizmete girmesiyle, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Mozeret Geçişi’ni rahatlatacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yer alan ve Türkiye’yi Gürcistan üzerinden Kafkaslar’a bağlayan Aşık Şenlik Tüneli’nde yapılan 2 bin 308 metre uzunluğundaki tünelin açılışında yaptığı konuşmada, Mozeret Geçidi’nin sadece bir ulaşım yolu değil aynı zamanda bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Projemizde doğanın korunmasına özen gösterdik"

Ardahan’ın yetiştirdiği büyün ozan Aşık Şenlik’in ismini tünele vererek bölgenin kültürel mirasına da sahip çıktıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan ve Doğu Anadolu’nun Çıldır ilçesi üzerinden Aktaş Sınır Kapısı’na ve Gürcistan’a yüksek standartlı bir ulaşım sağladık" şeklinde konuştu.

Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye’deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız."

"2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarrufu"

Tünelin Ardahan’ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye’ye ve dünyaya daha yakın hale getirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Artık Ardahan sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline gelmiştir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira iş gücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz" dedi.

“Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü Türkiye hedefliyoruz”

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları ile ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan ana ulaşım koridoru üzerinde yer alması ve Kuzey - Güney aksında da Doğu Karadeniz’i Kuzey TETEK hattına bağlaması bakımından önem arz eden Ardahan’ın ulaşım ağlarının gelişmesine özen gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Son 22 yıl içerisinde Ardahan’ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 32 milyar 690 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Kars-Susuz-Ardahan, Ardahan-Yanlızçam, Ardahan Şehir Geçişi, Ardahan Kuzey Güney Çevre Yolları, Çıldır-Aktaş Yolu, Göle-Ardahan Yolu, Göle Çevreyolu gibi önemli güzergahlardaki çalışmalarımızı bitirdik" diyerek 8 ayrı kara yolu projesine devam ettiklerini söyledi.

Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu çerçevesinde çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü’ndeki çalışmaların da inceleneceğini belirten Uraloğlu, projede kapsamında 4 bin 972 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ve Kura Viyadüğü’yle birlikte 1 adet 87 metrelik çift köprü ve 1 adet 180 metrelik tek köprü bulunduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü Türkiye hedefi ile sürdürdüğümüz çalışmalarımız arasında yer alan Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun başta bölge halkı ve Ardahan olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.