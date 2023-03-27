Türkiye’yi “Fizik” projeleriyle İspanya’da temsil eden Eskişehir Fatih Fen Lisesi, şehrin gurur kaynağı oldular.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi; dünya birincisi oldukları ‘Fizik’ projelerini, İspanya Barselona’da başarıyla sergilediler. Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu ve 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan; dünya birincisi oldukları ‘Fizik’ projeleriyle, İspanya’nın Barselona şehrinde Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler. İspanya’nın Barselona şehrinde yapılan ‘Uluslararası Bilim Yarışması’nda; ‘Fizik’ alanında danışmanlığını Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu’nun yaptığı ve 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan ‘Fizik’ projelerini başarıyla sergilediler. ‘Fizik’ projelerini İspanya’nın Barselona şehrinde üniversitede sergilediler ve projeleri akademik çevrelerde oldukça ilgi gördü.

‘Buca İMSEF Uluslararası Bilim Yarışması’nda; ‘Fizik’ Projeleriyle, 19 ülkeden toplam 912 proje başvurusundan ‘Dünya Birincisi’ olarak ‘Altın Madalya’ kazanma başarısı gösterdikleri için, ülkemizi ‘Uluslararası Bilimsel Proje’ yarışmalarında İngiltere’nin başkenti Londra’da King’s College’de ve İspanya’nın Barselona şehrinde projelerini sergileme görevi verilmişti. ‘Fizik’ projeleri, İngilizce olarak hazırlandı. İspanya’nın Barselona şehrinde yapılan ‘Uluslararası Bilim Yarışması’nda, proje sunumları da İngilizce olarak yapıldı. Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu ve 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan; İspanya’nın Barselona şehrinde yapılan ‘Uluslararası Bilim Yarışması’nda, Türkiye’yi dünya birincisi oldukları ‘Fizik’ Projeleriyle temsil ederek gurur kaynağı oldular.

26 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihinde: Eskişehir Fatih Fen Lisesi; İngiltere’nin başkenti Londra’da, King’s College’de yapılacak ‘Uluslararası Bilim Yarışması’nda Türkiye’yi dünya birincisi oldukları ‘Fizik’ projeleriyle temsil edecekler.