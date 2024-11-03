Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen eMilli Takım Seçmeleri’nde, Türkiye’yi FIFA Dünya Kupası’nda temsil edecek oyuncu, ilk kez mobil oyunla belirlendi. eFootball mobil oyunu üzerinden yapılan finalin şampiyonu, İzmir’den Yuşa Haydar Gökulu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'yi FIFA tarafından düzenlenecek Dünya Kupası’nda temsil edecek ilk mobil eMilli Takım oyuncusu, TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilen finalle belirlendi.

Türkiye'nin en yetenekli mobil oyuncularını belirlemeyi ve uluslararası arenada başarılı olacak bir eMilli Takım kurmayı hedefleyen turnuvanın finali, TFF Riva Tesisleri’nde Orhan Saka Toplantı Salonu'ndan canlı olarak yayınlandı.

eFootball mobil oyunu üzerinden gerçekleşen online turnuvanın sonunda belirlenen 6 finalist, Türkiye’nin ilk mobil eMilli Takım oyuncusu olma unvanını kazanmak için ter döktü.

Büyük heyecana sahne olan finalde İzmir’den katılan Yuşa Haydar Gökulu, Kahramanmaraşlı 21 yaşındaki Abdülkadir Köşker’i 3-2 yendi ve Türkiye'yi FIFA tarafından düzenlenecek Dünya Kupası’nda temsil edecek ilk oyuncu olma hakkı kazandı.