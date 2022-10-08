Antalya’da bisikletiyle okuldan çıkıp evine döndüğü sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Kazak uyruklu Nargiza Kurbanova, 6 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Kızının yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybettiğini belirten anne Ayman Danabekova, “Hayali ressam olmaktı. Türkiye’yi çok seviyordu. En güzel ülke burası diyordu. Hatta denizin resmini çizmek istiyordu. O istedi diye buraya gelmiştik” diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya’da bisikletiyle okuldan çıkıp evine döndüğü sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Kazak uyruklu Nargiza Kurbanova, 6 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Kızının yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybettiğini belirten anne Ayman Danabekova, “Hayali ressam olmaktı. Türkiye’yi çok seviyordu. En güzel ülke burası diyordu. Hatta denizin resmini çizmek istiyordu. O istedi diye buraya gelmiştik” diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 27 Nisan Çarşamba günü, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu ortaokul son sınıf öğrencisi Nargiza Kurbanov’ya (14), okul dönüşünde bisikletiyle yaya geçidinden geçtiği sırada S. Ö. idaresindeki plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Kurbanova, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından talihsiz kız çocuğu, kaza yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırıldı. Sürücü S. Ö. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

90 gün yoğun bakımda kaldı, 7 ameliyat geçirdi

Durumu kritik olan Kurbanova, 90 gün yoğun bakımdaki tedavisinde 7 ameliyat geçirdi. Konuşma, duyma ve yürüme yetilerini kaybeden Kurbanova, 3 ayı yoğun bakımda yaklaşık 6 aydır yatağa bağımlı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

"Sürücü yanımıza 1 ay sonra geldi ve yardım etmek istediğini söyledi"

Hastanede başından bir an olsun ayrılmadığı kızının yüzde yüz engelli kaldığını belirten anne Ayman Danabekova, “Durumu çok kritikti ama çıktı. Nöroloji kliniğinde 1 ay yattı, septik şok geçirdi. Şu anda yaklaşık 6 aydır hastanedeyiz. Konuşamıyor, bilinci kapalı. Koma ya da bitkisel hayatta gibi. Yüzde yüz engelli kaldı. Sürücü yanımıza 1 ay sonra geldi ve yardım etmek istediğini söyledi. ‘1 ay boyunca neredeydin, kızım yoğun bakımdayken sen evinde nasıl oturdun” dedim. Sürücü beyefendiden şikayetçiyiz. Ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"En güzel ülke burası diyordu"

Kızının Kazakistan’dayken Türkiye’ye gelip ressam olmak istediğini belirten Danabekova, “Benim kızım tenis sporcusuydu. Hayali ressam olmaktı. Türkiye’yi çok seviyordu. En güzel ülke burası diyordu. Hatta denizde resim çizmek istiyordu. O istedi diye buraya geldik. Kızımın sesini o kazadan bu yana duyamıyorum” diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bekleyen Kurbanova’nın yaya geçidinden bisikletiyle birlikte geçtiği, tam bu sırada otomobilin çarpmasıyla sürüklendiği anlar yer aldı.