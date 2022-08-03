Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde daha önce Mersin Üniversitesi’nde personel ve öğrencilere sunulan yemek hizmeti faaliyetini genişleterek sürdürüyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde daha önce Mersin Üniversitesi’nde personel ve öğrencilere sunulan yemek hizmeti faaliyetini genişleterek sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Suphi Öner Öğretmenevi tarafından Mersin Üniversitesi’ne sunulan yemek hizmeti, şimdilerde Mersin Diş Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarına verilmeye başlandı. Menüde buluna 5 çeşit yemek, fiyatı, lezzeti, hijyeni ve kalitesi ile sağlık alışanlarının yüzünü güldürüyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde de öğretmenevleri vasıtasıyla hastane çalışanları ve hastalara aynı şekilde yemek hizmeti vermeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje ile bir kamu kurumu olan müdürlüğümüz ile yine diğer bir kamu kurumu olan Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir işbirliğine imza attık. Proje ile kamu kurumlarının harcamalarında ciddi bir tasarruf sağlandığı gibi, müdürlüğümüz bünyesinde bulunan meslek lisesi öğrencilerimizi de aktif olarak iş gücüne kazandırmış oluyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini uygulamalı olarak öğreniyor hem de aile bütçesine ciddi katkı sağlıyorlar" dedi.