Bolu’da hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi devam ediyor. Son olarak Mengen ilçesinin Pazarköy köyünde 300 vatandaş sağlık kontrolünden geçirildi.

Bolu’da hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi devam ediyor. Son olarak Mengen ilçesinin Pazarköy köyünde 300 vatandaş sağlık kontrolünden geçirildi.

Bolu Valiliği koordinesinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi ile Bolu’nun en ücra köylerine giderek köylüleri tedavi ediyor. "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesinde doktorların da yer aldığı 30 kişilik sağlık ekibi Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyüne giderek vatandaşlara sağlıklı yaşamla ilgili tavsiyelerde bulundular. Sağlık ocağında oluşturulan nöroloji, dahiliye, kardiyoloji, göz, diş ve fizik tedavi masalarında vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi, yaşlı ya da yatalak hastalar da evlerinde muayene edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu. Sağlık ekipleri 1 günde toplam 300 kişiyi sağlık taramasından geçirdi.