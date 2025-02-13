Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediyesi tarafından yapımı devam eden Evcil Köy projesi çalışmalarını inceleyerek Belediye Başkanı Kazım Arslan’dan bilgi aldı.

Yozgat Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için Hayvan barınağı bölgesinde çalışmaları devam eden ‘Evcil Köy’ projesini inceleyen Vali Özkan, sokak hayvanlarının refahı için önemli olan projenin örnek olduğunu söyledi.

40 dönümlük bir alana inşa edilen Evcil Köy alanı içerisinde hayvanların tıbbi ve acil müdahalelerinin yapılacağı modern bir hayvan hastanesi de yer alacak. Geniş bir alana yayılan Evcil Köy’de, hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanacak. Ayrıca, proje çerçevesinde Yozgat Valiliği desteğiyle sağlıklı mama üretimi de gerçekleştirilecek.

Vali Özkan, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, "ülke gündemimizde en çok yer alan konulardan bir tanesinin de sahipsiz sokak hayvanları ve bunların sokaklardan izole edilmesi, korunaklı bir alanda rehabilite edilmesi olduğunu söyledi. Bu kapsamda yerinde görmek yerinde incelemek üzere Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı’nda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Vali Özkan, ‘’Gerçekten tebrik ediyorum. Yaraşır yakışır bir usulde hayvanlar burada hem koruma altına alınmış hem de rehabilitasyonları, kısırlaştırmaları sağlanıyor. Bu vesileyle belediye başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tabii hepimiz bu gündem neticesinde mevzuat çerçevesindeki değişiklikleri de hep beraber takip ediyoruz. Kanunen zorunluluk barınak kurması gereken yerleşim yerleri, yerel yönetimler var. Bu vesileyle ben bir an evvel zorunluluk arz eden, gereklik arz eden başkanlarımızdan birinci ricam bu barınakları transfer istasyonlarını ve geçici barınma alanlarını oluşturmaları. Tabii bu noktada bakanlığımızın da çok ciddi desteği var. Bu süreç dahilinde de bu destekten de yararlanarak istifade edilerek bir an evvel konuya el atmaları bizler açısından da önemli. Geldik gördük. Yozgat Belediye’miz gerçekten güzel bir barınak alanı oluşturmuş. Yeni inşaatları devam ediyor ve bu noktada da genişleme çalışmaları konusunda da projelendirmelerini yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda yaz ayı içerisinde diğer birimler de faaliyete geçtiğinde bölgeye örnek bir barınak haline gelecek burası’’ dedi.

"Sahipli hayvanlarımızı başıboş olarak sokağa bırakmayalım’’

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşların sahipli hayvanlarını başıboş bir şekilde sokağa bırakmamalarını istedi. Bu noktada da tüm kurumlara talimat verdiklerini vurgulayan Vali Özkan, "Hiç kimse hayvanını sahipsiz bir şekilde lütfen köyünde, beldesinde, ilçesinde, merkezinde sokağa bırakmasın. Cezai yaptırımla karşılaşmasın. Bir yandan hayvanlarımız mağdur olmasın. Bir yandan da okula giden çocuklarımız. Sosyal hayat içerisinde olan insanlarımız mağdur olmasın’’ diye konuştu.

Arslan, "Yozgat bir çok illere örnek olacak şekilde mesafe aldı"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, "Son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili evcil hayvanlarla ilgili hükümetin bir takım çalışmaları var ve bunun taşraya yansıyan illere yansıyan bir takım da uygulamaları var. Bununla ilgili de yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Sayın Valimizin bizden böyle bir talebi oldu ve birlikte bugün burayı gezdik. Bu noktada Yozgat birçok illere örnek olacak derecede mesafe aldı. Evcil köyü ismini verdiğimiz ve sokak hayvanlarını rehabilite ettiğimiz tesisimiz bugün Türkiye’de sayılı tesislerden birisi. İnşallah yapılan inşaatların tamamlanmasıyla birlikte hayvan hastanesinin idari binanın yapılmasıyla birlikte biraz da mevcut alanımızın genişletilmesi suretiyle önümüzdeki yaz aylarından itibaren çok güzel bir tesis olacak. Bugün itibariyle Yozgat’ta sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi bir sorun bulunmuyor. Tamamen bizim kontrolümüzde tesisimizde yaklaşık beş yüz tane sokak hayvanına ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda. Bir noktada hastanemizin tamamlanmasıyla ve diğer ünitelerin tamamlanmasıyla daha iyi bir noktaya varacağız. Tabi bu arada mama üretimi yapmak istiyoruz. Yozgat valimizden o konuda destek istedik. Çünkü bu birlikte yapmamız gereken bir görev netice itibariyle. Mobil bir takım ihtiyaçlarımız var. Köylerdeki hayvanlara yerinde müdahale edebilme açısından o noktada inşallah Özel İdare’nin bizlere katkısı olacak ve bu işi daha iyi yapacağız’’ şeklinde konuştu.