Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen, yapımında yüzde 35’lik aşamaya gelinen ve bölgenin en büyük hayvancılık projesi olan Ahırlar Projesi ile 10 bin 648 büyükbaş hayvan modern şartlara göre yapılan ahırlara taşınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen, yapımında yüzde 35’lik aşamaya gelinen ve bölgenin en büyük hayvancılık projesi olan Ahırlar Projesi ile 10 bin 648 büyükbaş hayvan modern şartlara göre yapılan ahırlara taşınacak.

İçerisinde 314 ahır ve 3 veteriner binası bulunan Ahırlar Projesi’yle ilgili bilgi veren Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Buna Türkiye’de tek noktada yapılan en büyük hayvancılık projesi diyebiliriz. Burada çeşitli büyüklüklerde 314 tane ahır olacak. Tamamen modern şartlara uygun olarak yapılıyor. Türkiye’nin tamamından takip edilen çok önemli bir çalışma. Bu projenin başarısı Türkiye’de birçok ile örnek olacak nitelikte. Ağrı’nın en iyi bildiği iş tarım ve hayvancılık. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu alanda desteklememiz gerekiyor. TOKİ’nin gerçekleştirdi dev bir çalışma. Bu proje bittikten sonra şehrimizin merkezinde ve etrafında bulunan hayvancılık faaliyetleri tamamen bu noktaya alınacak. Çalışmalar yüzde 35 aşamalarında şu an. Tamamını önümüzdeki yılın sonbahar aylarına kadar tamamlamak gibi bir hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise seçim vaatlerinden biri olan proje için mutlu olduklarını belirterek, "Bu proje seçim vaatlerinden birisiydi. İl Valimiz ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Türkiye’nin en büyük projesi. Hayvancılık anlamında Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Bizim için iki tane önemli proje vardı. Biri burası diğeri de Murat Nehri Projesi. İkisi de Allah’a çok şükür yürüyor" dedi.