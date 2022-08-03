Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılan “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” kısa sürede öğrencilerin ve ailelerinin gözdesi haline geldi. 390 öğrencinin alınacağı 2022-2023 eğitim öğretim sezonu için 1034 öğrenci ön başvuruda bulundu.

Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılan “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” kısa sürede öğrencilerin ve ailelerinin gözdesi haline geldi. 390 öğrencinin alınacağı 2022-2023 eğitim öğretim sezonu için 1034 öğrenci ön başvuruda bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılan elde ettiği başarılarla Türkiye’de örnek okul olarak gösterilen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin ve ailelerinin gözdesi haline geldi. Yeni eğitim öğretim yılında da en çok tercih edilen okullardan biri haline gelen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ön kayıtlarda 1034 öğrenci başvuruda bulundu.

390 kişilik kontenjan için 1034 öğrenci başvurdu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak adına 2019-2020 eğitim öğretim sezonda hizmete açılan okulun kısa sürede en çok tercih edilen okullardan biri olduğunu söyledi. 2022-2023 eğitim öğretim sezonu için belirledikleri 390 kişilik kontenjana 1034 öğrencinin başvuruda bulunduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Sanayimizin ihtiyacı olan yetişmiş işgücünü karşılamak adına hizmet veren okulumuz, kısa sürede hem öğrencilerimiz hem de velilerimizin gözdesi haline geldi. Her geçen yıl artan bir başvuru sayısı var. Yeni eğitim dönemi öncesi okulumuza çok yoğun bir ilgi ve talep oldu. Ön kayıt sürecinde 1034 öğrenci başvuruda bulundu. Öğrencilerimiz belirlenen kriterler doğrultusunda, bir hafta boyunca müdür yardımcılarımızın başkanlığında belirlediğimiz komisyon tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan 390 öğrencimizi seçtik. Bu zorlu süreci de başarıyla tamamladık. Kariyerlerine sanayimizde devam etmeyi planlayan, 390 yeni gencimizi seçerek, okulumuza kabul ettik. Okulumuza girmeye hak kazanan evlatlarımızı ve ailelerini şimdiden kutluyorum. Eskişehir sanayiinin geleceğinde görev alacak bu gençlerimiz, inşallah 4 yıl sonra başarıyla okulumuzdan mezun olacaklar ve sanayimize çok şey kazandıracaklar” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 öğrencimizi mezun edeceğiz

Başkan Küpeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında yani 2023 yılında ilk mezunlarını vereceklerini ifade ederek, “Okulumuz modern ve eğitimli kentimizin çok önemli bir eseri ve değeri. Okulumuz adeta bir fabrika gibi hizmet vermekte. Okulumuzu bitiren çocuklarımızın birer altın bilezikleri olacak. Bizim için gelecek yıl çok daha anlamlı bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk mezunlarımızı vermiş olacağız. İnşallah ilk 100 öğrencimizi mezun edeceğiz. Okulumuzdan mezun olacak olan gençlerimiz sanayimizin inovatif gelişim ve dönüşümüne büyük katkı sağlayacaklar. Halen sanayimizde 47 bine yakın kişi çalışıyor. Bu sayının 2033 yılında 80 bin kişi olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda okulumuzdan mezun olacak toplam 4 bin kişi ise Eskişehir sanayisinin en önemli ve kritik gücünü oluşturacaklardır” şeklinde konuştu.

Başkan Küpeli son olarak, “Eskişehir ve ülkemiz sanayinin nitelikli gelişimi için tüm gücümüzle, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ortaya konan vizyon sonucu, Türkiye’nin en iyi okullarından birisiyiz

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ise, “Yeni dönem için okulumuza çok yoğun bir başvuru oldu. Vatandaşlarımız meslek öğrenmenin ve okulumuzun önemini iyi kavramışlar. Bini aşkın başvuru gelmiş olması bizi sevindirdi. Ama okulumuzun da belli bir kapasitesi var ve bu yıl 9. sınıfa 390 yeni öğrenci alacağız. Başvurular fazla olunca öğrenci seçimi için bir komisyon kurduk. Oluşturduğumuz bu komisyon çok titiz bir şekilde öğrencileri değerlendirdi ve mülakatları tamamlayarak, alınacak öğrencileri belirledik” diye konuştu. Saraç, ortaya konan vizyon sonucu Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kısa sürede Türkiye’nin en iyi okulları arasında yerini aldığını ifade ederek, “Ortaya konan vizyon sunucu Eskişehir’in ve Türkiye’nin en güzel okulunu inşa ettik. Örnek gösterilen meslek lisesi ve okullar arasında yerimizi aldık. Bunun karşılığını öğrencilerimiz iş hayatına atılıp aranan eleman olduğu zaman alacağız. Biz yönetim olarak öğrencilerimizden sadece yüzde yüz akademik başarı beklemiyoruz. Akademik başarı yanında kültürel, sportif, teknolojik ve sosyal olarak da kendilerini mutlaka geliştirmelerini istiyoruz. Hayatta başarılı olabilmek için her iki yönü de güçlü tutmak durumundayız. Mülakatlarda da bu yönlere çok dikkat ettik. Bunun içindir ki biz okul olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında diğer yönlerini de güçlendirmek adına çalışmalarda bulunuyoruz. Okulumuza girmeye hak kazan yeni 390 öğrencimizi şimdiden kutluyor ve yeni öğretim yılında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.