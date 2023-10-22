Birçok ülkeden Türkiye’nin tarihi zenginliklerini görmek için gelen turistler özellikle Edirne’deki Osmanlı İmparatorluğu döneminde günümüze kadar varlığını sürdüren şaheserlere hayran kalıyor.

Türkiye’de gezmek ve görmek için gelen turistlerin geçiş rotası Edirne oluyor. Avrupa ülkelerine sınırı olan Edirne’ye gelen turistler, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar varlığını tüm heybetiyle sürdüren ve dimdik ayakta duran Selimiye Camii, tarihi köprüleri gibi daha birçok şaheserin güzelliğine hayran kalıyor. Ayrıca turistler, camilerin sadece Müslümanlar için değil, diğer dinlere de mensup olan insanlara açık olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. İstanbul ve Edirne’yi gezen turistler, Türkiye’de tarihi hissettiklerini anlattı.

“Ev sahipleri çok nazik ve misafirperverler”

10 senedir Londra’da yaşadığını ifade eden Sharon Crooks, 3 aydır Türkiye’de olduklarını belirterek, “Çalışmak ve gezmek amacıyla geldik. Colin’in tarihe olan özel ilgisinden dolayı ve şehrin sınıra yakın olması sebebiyle özellikle Edirne’ye geldik. Edirne’nin tarihi eserlerine ve doğal güzelliklerini görmek için ziyarete gelmek istedik. 3 haftadır İstanbul’dayız. Edirne’yi İstanbul ile karşılaştırmak gerekirse Edirne doğal ortamından dolayı çok daha sakin ve huzur verici. Burada nehrin yanından boylu boyunca doğa yürüyüşü yaptık ve kervansaray gibi tarihi binaları ziyaret ettik. Konaklama yerimizi de bulduk. Ev sahipleri çok nazik ve misafirperverler” dedi.

“Tarihin dokusunu özellikle Selimiye Camii’ni ziyaret edince hissedebiliyorsunuz”

İngiltere doğumlu olduğunu aktaran Colin Crooks, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi çok ilgisini çektiğini ifade ederek, “18 yaşından beri Londra’da yaşıyorum. Tarih benim bir tutku, Bu nedenle İstanbul ve Edirne’yi gezmek benim için çok özel bir deneyimdi. Bizans Dönemi’nden Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar olan zaman dilimi içinde tarihin gelişimini inceleyebiliyorsunuz. Tarihi değeri olan mimari eserlerin bugüne bu denli kadar korunması ve restore edilmesi beni gerçekten çok etkiledi. Tarihin dokusunu özellikle Selimiye Camii’ni ziyaret edince hissedebiliyorsunuz. Tarihi camilerin bizim gibi Müslüman olmayan kişilere de açık olması ve onların da buraları rahatlıkla ziyaret edebilmesi Müslüman dinini ve Osmanlı tarihini daha iyi anlamamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.