Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri programının son rotası olan Maden Deresi’nde çok sayıda doğa tutkunu Türkiye’nin yeşil cennetleri arasında olan destinasyonda büyüleyici bir yolculuğa çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Doğa Yürüyüşleri programları tüm hızıyla devam ederken, doğaseverlerin rotası bu kez Kocaali’de yer alan Maden Deresi parkuru oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, katılımcılar yaklaşık 4 kilometrelik parkurda doğanın büyüleyici tonları arasında keyifli bir hafta sonu geçirdi. Doğa yürüyüşü kapsamında Türkiye’nin yeşili, doğası, kalbinden akan gürül gürül bir dereyle yeşil cennetlerinden biri olan Maden Deresi, büyüleyici bir yolculuğa ev sahipliği yaptı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, hafif egzersiz programları, yürüyüş yapan katılımcılar 4 kilometrelik zorlu parkuru tamamladığında fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi.