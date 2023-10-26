Weltew Grup çatısı altında faaliyet gösteren Weltew Home ve Weltew Yatak markalarına bir yenisi daha eklendi. Bebek, çocuk ve genç odasının en yeni temsilcisi Newjoy’un ilk mağazasını İzmir’de açan Weltew Grup, yıl sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında 25 mağaza açmayı hedefliyor.

Mobilya ve yatak üretiminin yükselen markalarına sahip olan Weltew Grup, uzun zamandır üzerinde çalıştığı; bebek, çocuk ve gençler için oluşturduğu yeni markası Newjoy’un ilk mağazasını açtı. İzmir’de 850 metrekarelik alanda açılan Newjoy, yıl sonuna kadar Türkiye’de ve yurt dışında toplam 25 mağazaya ulaşacak. Aynı zamanda 50 yeni mağaza için de yeni sözleşme hazırlıkları yapılıyor.

Sektörün kaliteli, özgün ve yeni markası Newjoy

Yaptıkları araştırmalarda gençlerin talep ve ihtiyaçlarına kulak verdiklerini, kaliteli ürünlerle tasarımı bir araya getirerek, hem fonksiyonel hem de modern ürün grupları oluşturduklarını belirten Weltew Home Yönetim Kurulu Üyesi-Marka&Pazarlama Direktörü Davut Bahri Balcı, “İhracat şampiyonu markamız Weltew Home’un hızla büyüyen başarıları devam ederken, grup şirketlerimize bir yenisini eklemenin heyecanı içindeyiz. Newjoy markamızı oluşturmadan önce 0-24 yaş arası bebek ve genç odası ile ilgili çok fazla talep aldık. Kaliteli hammaddeden üretilmiş, konforlu ve şık tasarım seçeneklerini bir arada deneyimlemek isteyen tüketicilerimiz için Newjoy markamızı hazırladık. Weltew Home markamız gibi Newjoy markamızı da franchise sistemi ve online satışlarımızla tüketiciyle buluşturacağız.” dedi.

2024 yılında 100 mağaza hedefi

Newjoy için yeni üretim tesisi oluşturduklarının altını çizen Balcı, “İlk yılında 175 milyon TL yatırım hedefliyoruz ve ayda 2 bin takım üretim planlıyoruz. Yeni markamız için 150 kişi istihdam ediyoruz. İzmir, Kısıkköy’de gerçekleştirdiğimiz ilk mağaza açılışımızın ardından öncelikli olarak Elazığ, Bursa, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Mardin’de de açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. 2024 yılında 100 mağaza hedefimiz bulunuyor. İlk 5 yıl içerisinde sektörün ilk üç markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı Newjoy mağazası için imzalar atıldı

Balcı, Weltew Home gibi yurt dışında da yeni Türk markası oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Yurt dışından yeni ürün grubumuz ile ilgili talepler gelmeye başladı. Kazakistan’ın başkenti Astana’ için sözleşmelerimizi imzaladık. Üretimimizin yüzde 40’ını yurt dışına yüzde 60’ını iç pazara yönlendireceğiz. Türk mobilyasını dünyaya alkışlatan marka ünvanımızı koruyarak, Newjoy ile yeni bir Türk markasını daha kategorisinde lider konuma getireceğiz.” dedi.