Samsun’un Bafra Ovası’nda bulunan aşılı sebze fide üretim tesisinden Türkiye’nin fide ihtiyacı karşılanıyor. Burada üretilen milyonlarca fide, Akdeniz dahil birçok bölgeye gönderiliyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) Japonlara tahsis edilen 288 bin metrekarelik alanın 23 bin metrekare alanına kurulan seralarda aşılı ve düz olacak şekilde yetiştirilen sebze fideleri Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor. Karadeniz’in en büyük ve bir ilki olan tesisinde incelemelerde bulunan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile birlikte ziraat mühendisleri tesis hakkında bilgi aldı.

Serayı gezdiren tesis müdürü İrem Yoldaş, "Türkiye’nin her yerin fide gönderiyoruz. Türkiye’nin her bölgesine. Adana bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi tüm bölgelerimize fide gönderiyoruz. Biz burada aşılı fide olarak başladık. Karadeniz’de hiç üretimi yapılmayan bir modeldi. Daha önce Akdeniz Bölgesi’nden Mersin tarafından geliyordu aşılı ideler. Biz burada Bafra’da başlattık. 4. senemiz. 4 senedir de hem aşılı hem düz fide üretimi yapıyoruz. Seneden seneye işimizi büyütüyoruz. Bölgelerimizi daha da genişletiyoruz. En önemlisi sezonumuzu uzatıyoruz. Daha önce sadece birinci sezonda aşılı fide üretimi yapıyorduk, ikinci sezonda temmuz, ağustos yaz döneminde bizim kendi bölgemiz için kışlık fide üretimi yapıyorduk. Lahana, karnabahar, brokoli vesaire. Geçtiğimiz sene Akdeniz Bölgesi’ne, Fetiye’ye ufak bir giriş yaptık. Yaklaşık 500 bin civarında bir aşılı fide üretimi yaptık. Geçen sene çok kaliteli fide gönderdiğimiz için bu sene talepler fazla. Fiyatlar da oluştuktan sonra hedefimiz o bölgeye en az 2 buçuk milyon aşılı domates fidesi üretmek ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek. Ciddi anlamda talepler geliyor. Bu sezon içerisinde teslim edilen ve haziran ayına kadar teslim edilecek yaklaşık 5 milyon aşılı fidemiz var. Türkiye’nin her yerine gönderdiğimiz, yaklaşık 20 milyon civarında da düz fide üretimimiz var. Toplamda ilk sezonumuzu 25 milyon fide üretimi ile tamamlamış olacağız. İkinci sezonda da Akdeniz Bölgesi için aşılı fide, bizim kendi bölgemiz için de düz kışlık fideye yoğunlaşacağız. İşletmemizde 170 personelimiz bulunmakta. Ziraat mühendislerimiz, ziraat teknikerlerimiz, alanında uzman arkadaşlarla hep beraber güzel bir iş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye’nin sebze fidesini yetiştirecek kapasiteye sahip"

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Tesis, Bafra’da 4 senedir örtü altı yazlık ve kışlık fide üretiminde büyük bir kalite yakaladı. Bunun daha da kaliteli verimli olması için gördüğümüz tesislerde mükemmel bir işletme var. Mükemmel bir kalite var. Bu tesisin Bafra’da olmasından ve kaliteli fide üretmesinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.